Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü
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Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü

08.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:10
Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü

? Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı.

? Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Köprünün çökmesiyle sular altında kalan güzeller zor anlar yaşadı.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde, güzellik kraliçeleri ölümden döndü. Ülkede her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Güzellerin ağırlığını kaldıramayan asma köprü çöktü. Sular altında kalan güzellik kraliçeleri zor anlar yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.Talihsiz olayda 3 yarışmacının hafif  şekilde yaralandığı belirtildi.   


- Tayland
Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü
Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü
Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü
Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü
Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü
Tayland'da güzellik kraliçeleri ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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