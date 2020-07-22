Son dakika haberleri! Tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği
Son dakika güncel haberi: Bilecik'te tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği düzenlendi.
22.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:34
Bilecik'te tayini çıkan kaymakamlara veda yemeği düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile tayinleri çıkan kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi. Bilecik Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve vali yardımcıları katıldı. Vali Şentürk, kaymakamlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA