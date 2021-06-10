Son dakika haberleri! Tayini çıkan Giresun Cumhuriyet Başsavcısından İl Emniyet Müdürlüğü'ne veda ziyareti
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Son dakika haberleri! Tayini çıkan Giresun Cumhuriyet Başsavcısından İl Emniyet Müdürlüğü'ne veda ziyareti

Son dakika haberleri! Tayini çıkan Giresun Cumhuriyet Başsavcısından İl Emniyet Müdürlüğü'ne veda ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Giresun'dan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Abdürrahim Alan veda ziyaretlerine başladı.

Giresun'dan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Abdürrahim Alan veda ziyaretlerine başladı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, geçtiğimiz günlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ise Giresun'a atandı. Yaklaşık 4 yıldır Giresun'da görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, veda ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Giresun'da uzun süredir birlikte görev yaptığımız Cumhuriyet Başsavcımız Abdurrahim Alan, bizlere veda ziyaretinde bulundular. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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