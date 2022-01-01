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Son dakika haberleri: Tavuk kümesine danan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberleri: Tavuk kümesine danan hırsızlar jandarmadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de tavuk kümesine girerek kablo, elektrik motoru, fan motoru, bakır sargı çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de tavuk kümesine girerek kablo, elektrik motoru, fan motoru, bakır sargı çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 28 Aralık 2021 tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde Y.E.Y.'ye ait tavuk kümesine giren iki kişi, kümesten 130 metre elektrik kablosu, 25 ila 30 adet elektrik motoru, 2 adet traktör arkası T demiri, yaklaşık 15 adet bakır sargı, yaklaşık 15 adet fan motorunu çaldılar. Kümes sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma Suç ile Mücadele Timi ekipleri, detaylı inceleme yaparak hırsızların peşine düştü. İstihbari çalışma yapan ekipler, olay şüphelisi olarak E.M. ve F.K.'yi yakaladı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler ayrıca çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıklarını itiraf ettiler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

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