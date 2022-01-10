Son dakika haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K., idaresindeki 43 UT 338 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada, otomobil sürücüsü S.K. ve S.Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

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