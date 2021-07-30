Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Kavaklı Mahallesi Funda Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Funda Sokak istikametine giden Mehmet A. (58) yönetimindeki 43 U 3191 plakalı otomobil ile Mert Can Ç. (19) idaresindeki 43 U 7751 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Can Ç. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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