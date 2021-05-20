Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tavşanlı Derecik karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derecik köyü istikametine gitmekte olan Kadir Özer (86) idaresindeki 43 UE 713 plakalı otomobil ile Hasa Ş. (35) idaresindeki 43 U 9520 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Özer yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sev edildi. Kadir Özer doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı