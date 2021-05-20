Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü

Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Tavşanlı Derecik karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derecik köyü istikametine gitmekte olan Kadir Özer (86) idaresindeki 43 UE 713 plakalı otomobil ile Hasa Ş. (35) idaresindeki 43 U 9520 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Özer yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sev edildi. Kadir Özer doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü
Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü
Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:15:24. #1.16#

title