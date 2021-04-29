Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
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Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde akşamüstü meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde akşamüstü meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Tavşanlı Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarında bir evin önünde iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarında M.İ. ile E.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa süre sonra, M.İ. evine girip silahla döndü. M.İ. tek kırma tüfekle ateş ederek E.E.'nin ayağından vurdu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından, yaralı E.E.'ye ilk müdahale yapıldı. M.İ. ise ateş edilen tüfek ile birlikte gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti
Tavşanlı'da sözlü kavga kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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