Son dakika haberleri! Tavşanlı Arifler köyünde yangın - Haberler
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Son dakika haberleri! Tavşanlı Arifler köyünde yangın

Son dakika haberleri! Tavşanlı Arifler köyünde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Arifler köyündeki yangında bir minibüs ve garajı küle dönerken, samanlık da kullanılamaz hale geldi.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Arifler köyündeki yangında bir minibüs ve garajı küle dönerken, samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Arifler köyünden Veli Karadaş'a ait bir minibüste yangın çıktı. Minibüsün yanması sonrasında, garaj ve yanında bulunan samanlıkta alevlerin sıçraması ile küle döndü.

İlk anda araç sahibi ile köylüler kovalarla kar ve suları taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin de uzun uğraşları ile söndürülen yangında, bir araç ve garajı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Tavşanlı Arifler köyünde yangın

Son dakika haberleri! Tavşanlı Arifler köyünde yangın

Son dakika haberleri! Tavşanlı Arifler köyünde yangın

Son dakika haberleri! Tavşanlı Arifler köyünde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tavşanlı, Minibüs, Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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