Son dakika haberleri | Tatvan'da Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi

Bir son dakika haberine göre Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Tatvan Bisiklet Topluluğu üyeleri tarafından, Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.