Son dakika haberleri | Tatvan'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hap ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hap ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tatvan ilçesinde denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan denetimlerde; F.A.T., R.A. ve B.İ. isimli şüpheliler, polis ekiplerimizi gördüklerinde eroin maddesi kullanılmış 1 adet alüminyum folyo ve 2 adet Methadone hapı yere atmışlardır. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı