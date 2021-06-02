Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi
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Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şehitler için düzenlenen tören Törene katılanlar Şehit yakınları Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının getirilmesi Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması Dua edilmesi Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının helikoptere götürülmesi BİTLİS - Eren-11 Operasyonu'nda, Tatvan'da...

Şehitler için düzenlenen tören

Törene katılanlar

Şehit yakınları

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının getirilmesi

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

Dua edilmesi

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının helikoptere götürülmesi BİTLİS - Eren-11 Operasyonu'nda, Tatvan'da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi.

Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi
Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi
Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi
Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
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Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi - Haberler
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