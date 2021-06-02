Son dakika haberleri: Tatvan'da şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi

Son dakika habere göre Şehitler için düzenlenen tören Törene katılanlar Şehit yakınları Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının getirilmesi Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması Dua edilmesi Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının helikoptere götürülmesi BİTLİS - Eren-11 Operasyonu'nda, Tatvan'da...