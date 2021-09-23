Son dakika haberleri | Tatvan'da sazlık alanda yangın - Haberler
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Son dakika haberleri | Tatvan'da sazlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tatvan'da sazlık alanda yangın Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

BİTLİS (İHA) - Tatvan'da sazlık alanda yangın

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Van Gölü kıyısındaki Çağlayan Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyük uğraşlar sonucu sazlık alandaki yangın söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Tatvan'da sazlık alanda yangın

Son dakika haberleri | Tatvan'da sazlık alanda yangın

Son dakika haberleri | Tatvan'da sazlık alanda yangın

Son dakika haberleri | Tatvan'da sazlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri
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