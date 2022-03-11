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Son dakika haberleri: Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Son dakika haberleri: Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçe merkezinde bir kuaför salonunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerinin tamamını kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yeri sahibi Taner İltaş, yangında iş yerinin tamamen yandığını söyledi.

Yangına müdahale eden ekiplere teşekkür eden İltaş, "Hasarım çok büyük." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Yangın, Güncel, Haberler

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