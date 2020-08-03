Son dakika haberleri! Tatilciler dönüş yolunda (2)
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Son dakika haberleri! Tatilciler dönüş yolunda (2)

Son dakika haberleri: Kurban Bayramı tatilinin son gününde Ege'deki turizm merkezleriyle diğer kentleri bağlayan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

03.08.2020 20:24 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:27

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Ege'deki turizm merkezleriyle diğer kentleri bağlayan yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatili dolayısıyla tatillerini Bodrum, Kuşadası ve Didim gibi merkezlerde geçiren vatandaşlar, dönüş yoluna geçti.

Özel araçlarıyla trafiğe çıkan tatilciler, Aydın'da geçiş güzergahında bulunan yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğunluğun oluştuğu Söke-Bodrum, Söke-Kuşadası, Didim-Milas karayollarında denetimlerini artırdı.

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Son dakika haberleri! Tatilciler dönüş yolunda (2)

Kaynak: AA

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