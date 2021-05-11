Son dakika haberleri: Tataristan'daki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Tataristan'daki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Tataristan'daki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da okulda düzenlenen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da okulda düzenlenen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yetkililerce yapılan açıklamaya göre, Kazan'da Fayzi Caddesi'ndeki 175 numaralı okula, sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Okulun 3. katında bir sınıfa girerek öğrencilere ateş açan 19 yaşındaki saldırganın olayı tek başına yaptığı ve yakalandığı bildirildi.

Yakalanan saldırganın gözaltı esnasında "Tanrı olarak doğdum ve 2 ay önce bunun farkına vardım. Sonra içimden bir canavar çıktı ve herkesten nefret etmeye başladım." sözlerini sarf ettiği video sosyal medyada yer aldı.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, silahlı saldırı sonucunda ölen ve yaralananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Minnihanov, "7 çocuk kaybettik. Bunlar 4 erkek, 3 kız, 8. sınıf öğrencileriydi. Bunların dışında bir öğretmen öldü ve bir kadını daha kaybettik. Toplamda 9 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Ayrıca Minnihanov, 18 çocuğun, çocuk hastanesinde yaralı olarak bulunduğunu, yaralılar arasında silahla vurulanlar ve camdan atlayarak sakatlananlar olduğunu da ifade etti. Minnihanov, çocuklar dışında 3 yetişkinin de farklı hastanelerde tedavi gördüğünü aktardı.

Tataristan genelinde 12 Mayıs'ta yas ilan edildi

Okula yapılan silahlı saldırıda öğrencilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Tataristan'da 12 Mayıs'ta yas günü ilan edildi. Tataristan genelinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 Mayıs'ta tüm okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, okuldaki saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Ayrıca, saldırı sonrasında Tataristan genelinde silah sahibi olanlarla ilgili denetleme başlatıldı.

Kremlin: Putin vatandaşların kullanabileceği silahlarla ilgili talimat verdi

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazan'daki okulda saldırıda hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi.

Putin'in vatandaşların kullanabileceği silah türleri ile ilgili yeni bir genelgenin acilen oluşturulması talimatı verdiğini belirten Peskov, "Bazı ülkelerde saldırı tüfekleri olarak kullanılan silah türleri, bazen av tüfeği olarak tescilleniyor. Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya) bunun üzerinde acil çalışmalar yapacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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