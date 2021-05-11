Son dakika haberleri... Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okulda düzenlenen saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okulda düzenlenen saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yetkililerce yapılan açıklamaya göre, Kazan'da Fayzi Caddesi'ndeki 175 numaralı okula, sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Okulun 3. katında bir sınıfa girerek öğrencilere ateş açan 19 yaşındaki saldırganın, olayı tek başına yaptığı ve yakalandığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 1'i öğretmen, 7'si öğrenci olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel kaynaklar daha önce 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Tataristan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, silahlı saldırı sonrasında 18 çocuk hastanelere sevk edildi, 6'sı yoğun bakımda bulunuyor. Okuldan tahliye edilen öğrencilere tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor.

Yakalanan saldırganın gözaltı esnasında iken "Tanrı olarak doğdum ve 2 ay önce bunun farkına vardım. Sonra içimden bir canavar çıktı ve herkesten nefret etmeye başladım." sözlerini sarf ettiği video sosyal medyada yer aldı.

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov 7 öğrencinin öldüğünü doğruladı

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, saldırının yapıldığı okulun önünde olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Minnihanov, "7 çocuğun ölümünü doğruladık. Okulda 3. katta, 8. sınıftan 4 erkek, 3 kız hayatını kaybetti. Şimdi 12 çocuk ve 4 yetişkin hastanede bulunuyor. 19 yaşındaki terörist tutuklandı. Kullandığı silah üzerine kayıtlı. Diğer suçlular henüz tespit edilmedi. Soruşturma yapılıyor, tüm güçler konuşlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Tataristan genelinde 12 Mayıs'ta yas ilan edildi

Okula yapılan silahlı saldırıda öğrencilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Tataristan'da 12 Mayıs'ta yas günü ilan edildi. Tataristan genelinde cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 Mayıs'ta bütün okullar tatil edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, okuldaki saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Ayrıca, saldırı sonrasında Tataristan genelinde silah sahibi olanlarla ilgili denetleme başlatıldı.

Kremlin: Putin vatandaşların kullanabileceği silahlarla ilgili talimat verdi

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazan'daki okulda saldırıda hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar diledi.

Putin'in vatandaşların kullanabileceği silah türleri ile ilgili yeni bir genelgenin acilen oluşturulması talimatı verdiğini belirten Peskov, "Bazı ülkelerde saldırı tüfekleri olarak kullanılan silah türleri, bazen av tüfeği olarak tescilleniyor. Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya) bunun üzerinde acil çalışmalar yapacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti
Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı
Son dakika: Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
Son dakika: Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
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