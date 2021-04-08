Son dakika haberleri... Taşova'da servis şoförlerine eğitim semineri verildi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Taşova'da İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.
Taşova'da İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.
Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından bu tarz eğitimleri önemsediklerini söyledi.
Seminerde şoförlere, trafik kuralları, cezalar, öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim şekli konularında bilgi verildi.
Seminere, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk