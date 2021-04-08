Son dakika haberleri... Taşova'da servis şoförlerine eğitim semineri verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Taşova'da İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan servis şoförlerine seminer verildi.