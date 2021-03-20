Son dakika haberleri... Taşova'da "Maviliklerde Buluşalım" kampanyasına destek

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başlattığı "Maviliklerde Buluşalım" kampanyasına destek amacıyla kurdukları temizlik ekibiyle okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiklerini bildirdi.

Tümer, gazetecilere, Amasya'da tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi için kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüs salgınına maruz kaldığına işaret eden Tümer, "Tüm kurumlarımız bu beladan kurtulmak için mücadele etmektedir. Bu mücadelede en önemli husus maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmektir. Okullarımızın kısmen de olsa yüz yüze eğitime başladığı bu dönemde ilçemizi ve ilimizi mavi renkli iller kategorisine sokmak istiyoruz. Bu amaçla öncelikli olarak okullarımızda mavi renk oluşması kampanyasını başlatmış bulunuyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk