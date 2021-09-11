Son dakika haberleri! Taşova'da jandarma ekipleri kara yolunda buldukları yavru kaplumbağayı doğaya bıraktı - Haberler
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Son dakika haberleri! Taşova'da jandarma ekipleri kara yolunda buldukları yavru kaplumbağayı doğaya bıraktı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Taşova'da jandarma ekipleri kara yolunda buldukları yavru kaplumbağayı doğaya bıraktı

Son dakika gündem haberine göre Taşova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol ortasında kalan yavru kaplumbağayı bölgeden alarak doğaya bıraktı.

Taşova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol ortasında kalan yavru kaplumbağayı bölgeden alarak doğaya bıraktı.

İlçenin Gökcecik köyünde araçla giden jandarma ekipleri, kara yolu ortasında yavru kaplumbağa ile karşılaştı.

Ekipler, yavru kaplumbağayı kara yolundan alarak doğaya bıraktı.

Son dakika haberleri! Taşova'da jandarma ekipleri kara yolunda buldukları yavru kaplumbağayı doğaya bıraktı

Son dakika haberleri! Taşova'da jandarma ekipleri kara yolunda buldukları yavru kaplumbağayı doğaya bıraktı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! Taşova'da jandarma ekipleri kara yolunda buldukları yavru kaplumbağayı doğaya bıraktı - Haberler
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