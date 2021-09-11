Son dakika haberleri! Taşova'da jandarma ekipleri kara yolunda buldukları yavru kaplumbağayı doğaya bıraktı
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Taşova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol ortasında kalan yavru kaplumbağayı bölgeden alarak doğaya bıraktı.
Taşova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol ortasında kalan yavru kaplumbağayı bölgeden alarak doğaya bıraktı.
İlçenin Gökcecik köyünde araçla giden jandarma ekipleri, kara yolu ortasında yavru kaplumbağa ile karşılaştı.
Ekipler, yavru kaplumbağayı kara yolundan alarak doğaya bıraktı.