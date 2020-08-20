Son dakika haberleri | Taşlı sopalı çadır kurma kavgasında otomobilini insanların üzerine sürdü: 4'ü çocuk 12 yaralı (2)
Son dakika gündem haberine göre OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDIBursa'da, boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında çıkan kavgada, otomobilini onlarca insanın üzerine sürüp, ezmeye çalışan sürücü Muhammed C. yakalanarak, gözaltına alındı.
20.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:01
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da, boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında çıkan kavgada, otomobilini onlarca insanın üzerine sürüp, ezmeye çalışan sürücü Muhammed C. yakalanarak, gözaltına alındı. Muhammed C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.?
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA