Son dakika haberleri! Taşıyıcı esnafından Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkür
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Son dakika haberleri! Taşıyıcı esnafından Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkür

Son dakika güncel haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Ramazan Bayramı öncesinde esnafların ve kooperatif üyeleri için özveri ile çalışan Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkür plaketi takdim etti.

Son dakika haberleri! Taşıyıcı esnafından Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkür
07.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:59

DÜZCE (İHA) – Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Ramazan Bayramı öncesinde esnafların ve kooperatif üyeleri için özveri ile çalışan Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkür plaketi takdim etti.

Korona virüs salgın sürecinde devlet tarafından alınan kararlarla bir çok ekonomi paketi yürürlüğe konuldu. Esnaf Destek Paketi de Esnaf Kefalet Kooperatifleri tarafından gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı öncesinde yoğun geçen başvuru süreçlerini Düzce'de Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi personeli mesai merfumu gözetmeksizin hafta sonları da dahil olmak üzere çalıştı. 65 yaş ve üstü üyelerin de sokağa çıkamamasından dolayı bizzat evlerine giderek imzaların alınması, bayram öncesi Düzce'de tüm başvuruların sonuçlandırılmasını çalışmalarını yürüten kooperatif çalışanlarına Düzce Kamyon ve Tır Motorlu taşıyıcılar kooperatifi tarafından teşekkür plaketi verildi. Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Esnaf Kefalet Kooperatifi Personellerine teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket takdim ederek tüm personellere teşekkürlerini iletti.

Bu davranışlarından dolayı 148 üyesi bulunan Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Başkan ve üyelerine, 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı "Yönetim Kurulu ve Personellerimiz adına teşekkür ediyor, bizler Esnafımızın mutluluğu ve ihtiyaçları için Devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde çalışmaya devam ediyor ve devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli işler, sağlıklı günler dileriz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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