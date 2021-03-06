Son dakika haberleri! Tasarımcı Türkyılmaz ölü bulundu
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Son dakika haberleri! Tasarımcı Türkyılmaz ölü bulundu

06.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:35
Son dakika haberleri! Tasarımcı Türkyılmaz ölü bulundu

Son dakika haberleri: Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar mahallesinde kiraladığı evde tatil amacıyla bulunan ünlü tasarımcı 34 yaşındaki Aslı Türkyılmaz ölü bulundu.

Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar mahallesinde kiraladığı evde tatil amacıyla bulunan ünlü tasarımcı 34 yaşındaki Aslı Türkyılmaz ölü bulundu.

Marmaris'te oturan teyzesinin il dışından dönüşünde Aslı Türkyılmaz'ın alarak Marmaris'e gitmek için kaldığı eve geldi. Gece saatlerinde taş duvarlı dubleks evin önüne gelen Aslı Türkyılmaz'ın teyzesi telefon ile kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefona cevap vermeyen Türkyılmaz'ın kaldığı odanın camından içeri kontrol eden teyzesi komşularına haber verdi.

Aslı Türkyılmaz'dan haber alınamayınca Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Akyaka Jandarma Karakoy Komutanlığı'na bağlı ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açmasının ardından Aslı Türkyılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştılar.

Evin içerisinde gaz kokusu tespit edilmesi üzerine mutfak bölümündeki tüpün açık kaldığı ve Aslı Türkryılmaz'ın gaz zehirlenmesinden öldüğü tahmin ediliyor. Aslı Türkyılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Tasarımcı Türkyılmaz ölü bulundu
Son dakika haberleri! Tasarımcı Türkyılmaz ölü bulundu
Son dakika haberleri! Tasarımcı Türkyılmaz ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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