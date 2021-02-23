Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı

23.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:27
Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: ANKARA'da, sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da, sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk babası Hasan D., ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi, iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi. 


Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Prens Harry Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kamu Mart İzmir Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 14:27:04. #1.14#
title