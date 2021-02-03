Son dakika haberleri... Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
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Son dakika haberleri... Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

03.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:47
Son dakika haberleri... Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Son dakika haberi... MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.K. (60), tartıştığı Sezer P.'yi (37) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.K. (60), tartıştığı Sezer P.'yi (37) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece Tarsus Barajı yakınlarındaki mesire alanında meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı evli ve 4 çocuk babası Sezer P.'yi pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye götürülen Sezer P., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Sezer P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, M.K.'nin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.


Son dakika haberleri... Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Son dakika haberleri... Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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