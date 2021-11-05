TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren Güven Kayacan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (DHA) - İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren Güven Kayacan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Güven Kayacan'ın ilk ifadesinde kardeşinin gece geç saatte alkollü olarak evine geldiğini, tartışma sırasında cinnet geçirerek evindeki tabancayla kardeşine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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