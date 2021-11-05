TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren Güven Kayacan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ (DHA) - İzmit'te tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren Güven Kayacan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Güven Kayacan'ın ilk ifadesinde kardeşinin gece geç saatte alkollü olarak evine geldiğini, tartışma sırasında cinnet geçirerek evindeki tabancayla kardeşine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.