Son dakika haberleri... Tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti Son dakika habere göre Tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden K.A. isimdi kadın, beraber olduğu Mehmet Polat'ı Sivas-Malatya kara yolundaki hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu söyleyerek teslim olmak istediğini belirtti. Kişinin kendi ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Polat'ın cansız bedenini buldu. Polat'ın cansız bedeni otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. K.A polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. K.A ilk ifadesinde Polat'ın fotoğrafları ile kendisine şantaj yaptığı için tartışmaya başladıklarını, sinirlerine hakim olamayarak onu vurduğunu söyledi.

Kaynak: İHA