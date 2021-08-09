Son dakika haberleri... Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü (2)

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü.

Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü.

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahallede Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile evlerine gelen eski eşi A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.A, eski eşi ve kayınvalidesi Gülizar Kılınç'a (54) silahla ateş etti.

Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Kaçan A.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüpheli A.A'nın apartmanın 3. katındaki eve yangın merdiveninden girdiği öne sürüldü.

Eski eşi için birçok kere uzaklaştırma kararı aldırmış

Ev kadını Gülcan Kılınç ile A.A'nın yaklaşık 3 yıl önce boşandıkları ve 3 çocukları oldukları öğrenildi.

Kılınç'ın kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski eşi hakkında şikayetlerde bulunduğu, birçok kere uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

A.A'nın psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi.

Son dakika haberleri... Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü (2)
Son dakika haberleri... Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü (2)
Son dakika haberleri... Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü (2)
Son dakika haberleri... Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: '(Antalya'daki yangınlar) Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi.
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: "(Antalya'daki yangınlar) Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi.
Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 13:52:42. #1.16#

title