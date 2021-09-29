Son dakika haberleri! Tartıştığı arkadaşını silahla göğsünden vurdu

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta arkadaşlar arasında çıkan tartışmada bir kişi göğsünden vurularak yaralandı. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken, yaşanan tartışma ve vurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlar arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinirlenen Erol Ç., belinden tabancasını çıkartarak Erhan F.'yi göğsünden vurdu. Olay sonrasında bir süre ne yapacağını bilemeyen şahıslar, yaralı Erhan F.'yi olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, Erol Ç.'yi olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Öte yandan yaşanan tartışma ve vurma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL