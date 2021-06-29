Son dakika haberleri | Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü
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Son dakika haberleri | Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü Çıkan tartışmada makasla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

Çıkan tartışmada makasla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA - Antalya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını göğüs bölgesine sapladığı makasla öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi,6864 Sokak üzerinde meydana geldi. Galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, arkadaşı 42 yaşındaki Ömer D. ile birlikte bölgedeki bir müstakil evde tartışmaya başladı. Sokağa taşan tartışmada Ömer D, elindeki makası Üzeyir Ürey'i göğüs bölgesine sapladı. Ürey'in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürey, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası delil torbasına aldı. Ürey'in sokak içindeki otomobili üzerinde de ekipler çalışma yaptı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Toptancı Hali yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Kepez Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından şüpheli Ömer D, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü
Son dakika haberleri | Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü
Son dakika haberleri | Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü
Son dakika haberleri | Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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