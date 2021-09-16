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Son dakika haberleri! Tartıştığı ağabeyini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Tartıştığı ağabeyini öldürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye göre Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda C.S. ile ağabeyi M.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.S., ağabeyi M.S.'yi tabancayla vurarak yaraladı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayın şüphelisi C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü

 Ölümüne yol kavgası

Ölümüne yol kavgası
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