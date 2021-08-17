Son dakika haberleri... Tartışmalı pankarta ilişkin gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
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Son dakika haberleri... Tartışmalı pankarta ilişkin gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... Tartışmalı pankarta ilişkin gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Özden ATİK / İstanbul, DHA İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işledikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılık ifadelerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Özden ATİK/ İstanbul, DHA İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işledikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 6 kişi savcılık ifadelerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İstanbul'un farklı noktalarına "Hudut namustur" ve "Ülkemde mülteci istemiyorum" yazılı pankartları astıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüpheliler Semir Y., Ahmet Ç., Ersin A., Mert G., Yavuz A., Hüseyin B'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla ifadeleri alındı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmalarına karar verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Şüphelilerden Hüseyin B.'nin ifadesinde, "Son günlerde medyada görmüş olduğumuz Afganistan uyruklu insanların ülkemize giriş yapmaları ve tahrik edici haberlerin olması nedeniyle hiçbir etki ve tesir altında kalmadan, bir tepki vermek amacıyla söz konusu pankartları hazırladık. Vatanını milletini seven biriyim. Kesinlikle devlete başkaldırma niyetinde değilim. Sadece mültecilere tepki vermek amacıyla bu eylemi yaptım" dedi. Savcılıkça, "Öfkeli Genç Türkler" yazısının ne ifade ettiği ve herhangi bir örgütle alakalı olup olmadığı sorusuna ise şüpheli Hüseyin B.'nin "Bildiğim kadarıyla bir akademisyen tarafından kullanıldı. Sosyal medyada gündem oldu, bu isimle pek çok hesap açıldı, sosyolojik olarak bu duruma öfkeliyim. Herhangi bir oluşum içerisinde değilim" dediği öğrenildi. Şüpheli Mert G.'nin de aynı soruya, "Öfkeli Genç Türkler' yazısını da internette görmüştüm. Beğendim. Havalı bulmuştum" diyerek suçlamaları kabul etmediğini belirtildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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