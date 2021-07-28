Son dakika haberleri: Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın

Son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde 100 dönümlük zeytin bahçesinde yangın çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 100 dönümlük zeytin bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

İlçeye bağlı Dörtler ve Kadelli mahalleleri içerisinde bulunan çiftçilere ait yaklaşık 100 dönümlük zeytin bahçesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için su tankı, arazöz ve yangın tankerleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan