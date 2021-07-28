Son dakika haberleri: Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın
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Son dakika haberleri: Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın

Son dakika haberleri: Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde 100 dönümlük zeytin bahçesinde yangın çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 100 dönümlük zeytin bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

İlçeye bağlı Dörtler ve Kadelli mahalleleri içerisinde bulunan çiftçilere ait yaklaşık 100 dönümlük zeytin bahçesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için su tankı, arazöz ve yangın tankerleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri: Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın
Son dakika haberleri: Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın
Son dakika haberleri: Tarsus'ta zeytin bahçesinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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