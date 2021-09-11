Tarsus'ta yayla evinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde yayla evinin bahçesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yayla evinin bahçesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Gülek Gelgez Şahin mevkisinde bir yayla evinin bahçesinden dumanların çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri