Son dakika haberleri | Tarsus'ta yangın çıkan evde hasar oluştu
AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Girne Mahallesi'nde iki katlı binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel