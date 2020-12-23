Son dakika haberleri... Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Son dakika haberleri... Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

23.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:03
Son dakika haberleri... Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ilçede uyuşturucu sattığı iddia edilen 10 şüpheli takibe alındı. İlk operasyonda O.D. isimli şüphelinin üzerinden 2 adet sentetik hap ve bir miktar sentetik toz (bonzai) uyuşturucu maddesi çıkması üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı tespit edilen A.K.Y. ile suç ortaklarından Ö.B., T. B. ve H.Y.'nin ev ve iş yerlerinde 1.33 gram metamfetamin, 110 adet sentetik hap, 1.49 gram sentetik kannabinoid (toz bonzai), 92 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şahıstan A.K.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkinci operasyonda ise O. B. isimli şahsın üzerinde 39 gram toz bonzai, G.İ. isimli şahsın üzerinde 31 gram toz bonzai, B.B. isimli şahsın üzerinde 42 gram toz bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri satın aldığı tespit edilen O.O. 15.47 gram toz bonzai ile yakalanırken, şüphelinin birlikte hareket ettiği C.T. ve A.B.'den 49.18 gram toz bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden O.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Son dakika haberleri... Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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