Son dakika haberleri... Tarsus'ta orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
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Son dakika haberleri... Tarsus'ta orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika haberleri... Tarsus'ta orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in Tarsus ilçesinde yıldırım düşmesi çıkan ve 2 saatte söndürülen ormanlık yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yıldırım düşmesi çıkan ve 2 saatte söndürülen ormanlık yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuşluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sarp arazideki yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havadan helikopter ile karardan ise çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdühala edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Soğut çalışmaları devam ederken, yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve 10 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi. 


Son dakika haberleri... Tarsus'ta orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika haberleri... Tarsus'ta orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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