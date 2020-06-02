Son dakika haberleri: Tarsus'ta menşesi belli olmayan 23 bin 765 litre bitkisel yağa el konuldu
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Son dakika haberleri: Tarsus'ta menşesi belli olmayan 23 bin 765 litre bitkisel yağa el konuldu

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde menşesi belli olmayan 23 bin 765 litre bitkisel yağ ele geçirildi.

Son dakika haberleri: Tarsus'ta menşesi belli olmayan 23 bin 765 litre bitkisel yağa el konuldu
02.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:05

Mersin'in Tarsus ilçesinde menşesi belli olmayan 23 bin 765 litre bitkisel yağ ele geçirildi.

Alınan bilgiye, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesinde bir iş yerinde menşesi belli olmayan bitkisel yağ satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin iş yerine yaptığı baskında bidon ve şişelerde muhafaza edilen 23 bin 765 litre bitkisel yağ ele geçirdi.

Bitkisel yağ incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi Suriye uyruklu A.H.A, hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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