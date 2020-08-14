Son dakika haberleri | Tarsus'ta Kovid-19 denetimleri
Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları ve esnafı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
14.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:00
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları ve esnafı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
İlçe merkezindeki caddeleri gezen ekipler, vatandaşlardan maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.
İş yerlerini de denetleyen ekipler, Kovid-19'a ilişkin bilgilendirici ve uyarıcı broşürler dağıttı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA