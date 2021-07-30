Son dakika haberleri! Tarsus'ta fabrika yangını (2)
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Son dakika haberleri! Tarsus'ta fabrika yangını (2)

Son dakika haberleri! Tarsus'ta fabrika yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜMersin'de, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, depodaki tinerler nedeniyle zaman zaman patlamalara neden oldu.

4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Mersin'de, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, depodaki tinerler nedeniyle zaman zaman patlamalara neden oldu. Çevredeki iş yeri sahipleri ile itfaiye ekipleri, yangının sıçramaması için önlemler aldı. Yangın, yoğun mücadele sonucu saat 20.30 sıralarında söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına başladığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri! Tarsus'ta fabrika yangını (2)
Son dakika haberleri! Tarsus'ta fabrika yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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