Son dakika haberleri! Tarsus'ta fabrika yangını (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜMersin'de, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, depodaki tinerler nedeniyle zaman zaman patlamalara neden oldu.