Son dakika haberleri... Tarsus'ta evlerinde yangın çıkan aileye Büyükşehir'den yardım eli
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Son dakika haberleri... Tarsus'ta evlerinde yangın çıkan aileye Büyükşehir'den yardım eli

Son dakika haberleri... Tarsus'ta evlerinde yangın çıkan aileye Büyükşehir'den yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta evleri yangından zarar gören aileye yandım eli uzattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta evleri yangından zarar gören aileye yandım eli uzattı.

Tarsus merkez Reşadiye Mahallesinde geçtiğimiz aylarda çıkan ve Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sönen yangında evleri ve eşyaları zarar gören aileye Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde beyaz eşya yardımı yapıldı.

Ailenin başvurusu ve yapılan inceleme neticesinde temin edilen 1 adet buzdolabı, 1 adet çamaşır makinesi ve 1 adet fırınlı ocak Büyükşehir ekipleri tarafından aileye teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Tarsus ve Çamlıyayla'da farklı zamanlarda çıkan yangınlar nedeniyle zarar gören ve durumları raporlanan 8 aileye daha, ihtiyaçlarına göre eşya yardımında bulunulmuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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