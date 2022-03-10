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Son dakika haberleri... Tarsus'ta ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Tarsus'ta ev yangını

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeni Mahalle 4032 Sokak No: 70 daire 1 adresinde bulunan ve S.K.'nın kiracı olarak oturduğu evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yangın, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Haberler

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