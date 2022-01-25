Son dakika haberleri | Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarlarla buluştu - Haberler
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Son dakika haberleri | Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri | Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, muhtarlarla buluştu
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fil, Tarsus Polisevi'nde düzenlenen programda bazı mahallelerin muhtarıyla buluştu.

Güvenlik, asayiş ve güncel konular üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

Tarsus, Güncel, Haber

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