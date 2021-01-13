Son dakika haberleri... Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda zincirleme trafik kazası
Son dakika haberleri: Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sürücünün adı öğrenilemeyen 73 FA 240 plakalı tır, Ziyarettepe mevkisinde hareket halindeyken, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle yan dönen tıra, seyir halinde bulunan 80 GC 833 ve 46 KU 736 plakalı panelvanların çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bir kişinin araç içinde sıkıştığı kaza nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince uzun kuyruklar oluşan yolda önlem alındı.
İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince araçta sıkışan kişi çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çekici yardımıyla araçların kaldırıldığı otoyolda trafik ulaşıma yeniden açıldı.
Karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci