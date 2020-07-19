Son dakika haberleri: Tarladaki gölete düşen çocuk boğuldu
Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde sulama amaçlı tarlada oluşturulan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.
19.07.2020 18:18 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:38
İzmir'in Torbalı ilçesinde sulama amaçlı tarlada oluşturulan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.
Ayrancılar Mahallesi'nde 4 arkadaşıyla serinlemek için gölete giden Oğuz İnan (14), dengesini kaybedince suya düştü.
İnan'ın sudan çıkamadığını gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden itfaiye ve Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Oğuz İnan'ın cansız bedenine ulaştı.
İnan'ın cesedi Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA