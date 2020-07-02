Son dakika haberleri | Tarlada tartıştığı işçinin çapayla yaraladığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri | Tarlada tartıştığı işçinin çapayla yaraladığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tarlada tartıştığı işçi tarafından çapa ile yaralanan kişi ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

02.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:10

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tarlada tartıştığı işçi tarafından çapa ile yaralanan kişi ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kilishan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir mevsimlik işçi ile tartışan Ferhat Doğan (31), çıkan kavgada çapayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Son dakika haberleri | Tarlada tartıştığı işçinin çapayla yaraladığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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