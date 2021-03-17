Son dakika haberleri... "Tarla fareleri" güvenlik kamerasına yakalandı
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Son dakika haberleri... "Tarla fareleri" güvenlik kamerasına yakalandı

17.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:33

Bir son dakika haberine göre "Tarla fareleri" güvenlik kamerasına yakalandı Bursa'da son bir yıldır çiftçileri canından bezdiren tarla hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.

"Tarla fareleri" güvenlik kamerasına yakalandı

BURSA - Bursa'da son bir yıldır çiftçileri canından bezdiren tarla hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı.

İznik ilçesinde geçimlerini tarımla sağlayan vatandaşlar, son bir yıldır tarlalara dadanan hırsızlardan bezdi. Tarım aletleri, ilaç tankerleri ve sulama sistemlerini, hatta ağaçtaki meyveleri bile çalarak kayıplara karışan hırsızlar bu sefer güvenlik kamerasına yakalandı. Çiftçiye gına getiren hırsızlık şebekesi Sarıkonaklar mevkiinde Mehmet Tutar'a ait tarlaya gece girerken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tarladaki depoların kapılarını kıran hırsızlar, tarım malzemesi ve kümesteki tavukları çaldı. Emniyet hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... 'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri... 'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri... 'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri... 'Tarla fareleri' güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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