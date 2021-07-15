Son dakika haberleri! Tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 2 ay uzatıldı
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Son dakika haberleri! Tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 2 ay uzatıldı

Son dakika haberleri! Tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 2 ay uzatıldı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 16 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 16 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ kapsamında desteklenecek yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarih 2 ay uzatılarak 16 Eylül 2021 olarak belirlendi. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak bitirilemeyen projeler, yatırımcıların talebi ve Bakanlığa bağlı il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla ve 60 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

Söz konusu tarihte fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise başvurulması halinde 60 günü aşmamak üzere süre verilebilecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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