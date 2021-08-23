Son dakika haberleri: Tarım ve orman müdürleri Mudanya'da yangın yerindeydi
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Son dakika haberleri: Tarım ve orman müdürleri Mudanya'da yangın yerindeydi

Son dakika haberleri: Tarım ve orman müdürleri Mudanya'da yangın yerindeydi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ile birlikte Çepni Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınını yerinde görüp incelemelerde bulundular.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ile birlikte Çepni Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınını yerinde görüp incelemelerde bulundular.

Meydana gelen yangındaki araziye giderek yerinde incelemelerde bulunan heyete Çepni Muhtarı Göksel Mete eşlik etti. Muhtar Mete yangınla ve bölgedeki tabiat dokusu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, yangına yapılan zamanında müdahale ile daha fazla orman alanının telef olmasının önlendiğini söyledi. Bursa İl Tarım Müdürü Aygül kendisine geçmiş olsun temennisinde bulunarak, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması dileklerinde bulundu. Mudanya İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, teknik ekibiyle bölgede yapılacak olan inceleme sonunda hasarın ortaya çıkacağını ifade etti.

Karadağ daha sonra Çepni Mahallesi'nde başlayan kara incir hasadı sonrası alım yapılan yerleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. - BURSA

Son dakika haberleri: Tarım ve orman müdürleri Mudanya'da yangın yerindeydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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