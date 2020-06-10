Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye, tarımda kendi kendine yeterli bir ülkedir
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye, tarımda kendi kendine yeterli bir ülkedir

Son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanlığı, "Türkiye tarımı, uygulanan politikalar ve verilen desteklerle büyümeye devam etmektedir.

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye, tarımda kendi kendine yeterli bir ülkedir
10.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:06

TARIM ve Orman Bakanlığı, "Türkiye tarımı, uygulanan politikalar ve verilen desteklerle büyümeye devam etmektedir. Son 17 yılın 14'ünde büyüyen tarım sektörü, 2003-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme gerçekleştirmiştir. 2019 yılı büyümesi ise yüzde 3,3'tür" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda, 'Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten ülke konumundan her şeyi ithal eden bir ülke haline getirildiği' yönündeki iddialarına dair açıklama yapılması gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek gerekir; Türkiye tarımı, uygulanan politikalar ve verilen desteklerle büyümeye devam etmektedir. Son 17 yılın 14'ünde büyüyen tarım sektörü, 2003-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme gerçekleştirmiştir. 2019 yılı büyümesi ise yüzde 3,3'tür. 2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılamız, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar liraya yükselmiştir. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke olmuştur" denildi.

'193 ÜLKEYE, 1827 TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ EDİYORUZ'Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ürettiği tarımsal ürünlerle 83 milyon nüfus ile 4 milyonun üzerinde sığınmacı ve 50 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacını karşılamakla birlikte ihracat yaptığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2002 yılında 3,7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2019 yılında 18 milyar dolara yükselmiştir. İthalat ise 12,7 milyar dolardır. Dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır ve tarımda net ihracatçı bir ülke konumundayız. 193 ülkeye, 1827 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Rakamlardan anlaşılacağı üzerine tarım sektörümüz kesintisiz olarak büyümesini sürdürerek, kendi kendine yeterliliğini göstermektedir. Hal böyle iken, tarım sektörümüzün siyasi tartışmalara konu edilmesi her şeyden önce emek veren, alın teri döken çiftçilerimize haksızlıktır. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizi, üreticilerimizi desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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